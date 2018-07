Bruno Silva pede 'erro mínimo' ao Botafogo na semi com Fluminense Já em clima de decisão, pela semifinal contra o Fluminense, o volante Bruno Silva pediu "erro mínimo" ao time do Botafogo no clássico que será disputado no domingo, em Volta Redonda. O jogador prevê que a vaga na decisão do Campeonato Carioca será decidida "no detalhe". "O erro tem que ser mínimo. É um jogo que vale muito, um clássico, vai ser decidido no detalhe", alertou.