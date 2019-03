Bruno Silva projeta arrancada do Flu e 'grande jogo' com o Botafogo

Bruno Silva prevê uma arrancada para o time do Fluminense nos próximos jogos da Taça Rio e da Copa Sul-Americana. "Com todo respeito às outras equipes, a gente está treinando para esses grandes jogos. Queremos jogar clássicos. Essa sequência que está vindo pela frente, com Sul-Americana e dois clássicos. Vamos treinar, porque temos muito a evoluir", disse o jogador, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

O volante se referiu aos clássicos regionais diante de Botafogo, neste domingo, às 19 horas, no Maracanã, e Flamengo, no dia 24, pela Taça Rio, e ao duelo da Copa Sul-Americana diante do Antofagasta, na próxima quinta-feira, no Chile.

Bruno Silva também comentou o fato de que reencontrará a sua ex-equipe neste domingo. "Respeito o Botafogo, mas sou jogador do Fluminense e quero ganhar. Vamos em busca de um grande jogo e da vitória. Vontade não vai faltar", prometeu.

Ao projetar o clássico, o atleta admitiu que a possibilidade da estreia de Diego Souza, no Botafogo, o preocupa. "É um grande jogador, que dispensa comentários. É um jogador que desperta preocupação. Também temos o nosso craque, que é o Ganso. São jogadores que fazem a diferença. Quem ganha com isso é o torcedor."

O jogador revelou ainda que o atacante Sassá, seu amigo particular e atualmente no Cruzeiro, pode ser envolvido em uma negociação com o atacante Everaldo, seu companheiro de equipe no Flu. "Sassá é meu amigo. Conversei com ele e ele falou dessa possibilidade. Espero que venha. Não sei como está, mas é um cara diferente, que pode decidir um jogo. Como não tem nada certo, não vou falar muito. É um cara que tem muita qualidade, potencial muito grande. Se for verdade, que possa vir para ajudar", disse.

Com a vitória de quinta-feira à noite, por 3 a 0, sobre o Boavista, em Saquarema, o Fluminense ratificou sua liderança no Grupo A da Taça Rio.