Bruno Silva revela interesse do Inter e coloca futuro no Cruzeiro em dúvida

O destino de Bruno Silva no Cruzeiro é incerto. Reserva nesta temporada e com poucas oportunidades de atuar com Mano Menezes, o jogador de 32 anos não garantiu a permanência no time celeste para a temporada que vem e revelou que alguns clubes têm o procurado.

Durante entrevista à TV Record, Bruno citou o Internacional como um dos interessados. "Tem outros clubes me procurando, não só o Inter, que tem um interesse antigo, mas tem outros clubes. Eu vou ser sincero: não sei se fico no Cruzeiro no ano que vem. Tenho contrato de três anos, mas o próximo ano está em aberto".

Com contrato com o Cruzeiro até 2020, Bruno Silva chegou à Toca da Raposa no início de 2018, disputou 33 jogos e, com apenas dois gols, não conseguiu se firmar na equipe, sem repetir o sucesso dos tempos de Botafogo, quando se destacou como um dos grandes nomes do time carioca em 2017.

Ninguém no Internacional ou no Cruzeiro falou sobre o suposto interesse colorado no jogador. A tendência é que qualquer resolução para o assunto aconteça apenas depois do término do Campeonato Brasileiro.