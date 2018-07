Bruno Silva se diz chateado por críticas, mas pede desculpa à torcida do Botafogo

O volante Bruno Silva utilizou as redes sociais nesta sexta-feira para falar sobre a polêmica da última quinta-feira, quando se irritou com as vaias da torcida na derrota do Botafogo para o Atlético-GO, no Engenhão, e fez um gesto dando a entender que estaria de saída do clube. O jogador não escondeu a chateação com as críticas que vem sofrendo, mas se desculpou pelo episódio.

"Quero, humildemente, pedir desculpas pelo que fiz na partida. Foi algo impensado, de cabeça quente. Logicamente, estou chateado com algumas críticas que venho recebendo, principalmente no que diz respeito à falta de comprometimento. Desde que cheguei ao clube em 2016, atuei em mais de 80% dos jogos do Botafogo. São 110 partidas pelo Fogão. Em muitas delas, jogando no sacrifício, no limite das condições físicas, mas tudo em prol do clube", afirmou, em sua página no Instagram.

Um dos destaques do Botafogo na campanha da Libertadores e na primeira parte do Brasileirão, Bruno Silva não vem repetindo as boas atuações e é um dos jogadores mais cobrados pela torcida. Os rumores de sua transferência para o Cruzeiro ganharam força nas últimas semanas e ele pode deixar o clube alvinegro em 2018, mas, por enquanto, garante foco total.

"Nada como um dia após o outro. Apesar das poucas horas de sono, levanto com o sentimento de culpa pelo que fiz, mas também muito motivado em fechar esse ano com chave de ouro. Faltam três batalhas e farei de tudo para, novamente, ajudar a colocar o Botafogo no lugar que merece, entre os gigantes da América", escreveu.