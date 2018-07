Bruno Silva sente joelho e vira dúvida na Ponte Preta

Logo no início do coletivo, Bruno Silva reclamou de dores no joelho, que é o mesmo local que o tirou da estreia diante do Botafogo. O volante desceu para os vestiários para iniciar o processo de recuperação e passou a ser dúvida. Caso seja vetado pelo departamento médico, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, vai escalar o jovem Alef.

Outra mudança que pode ser realizada pelo treinador é no esquema tático, abandonando o com três atacantes. Assim, Ademir ficaria no banco de reservas e seria substituído pelo lateral-direito Júnior. O volante Ferrugem, que vinha atuando improvisado no setor, voltaria para sua posição de origem, compondo o meio de campo com Bruno Silva ou Alef, Fernando Bob e Adrianinho.

Embalada por duas vitórias seguidas - Corinthians, por 2 a 1, e Comercial, por 1 a 0 -, a Ponte Preta voltou a sonhar com uma vaga nas quartas de final e pode até mesmo assumir a vice-liderança do Grupo C neste final de semana. Em terceiro lugar com nove pontos, o time precisaria vencer e torcer por um tropeço do São Bernardo.

Os campineiros têm um jogo a menos que os demais. Seu jogo de estreia, contra o Ituano, foi adiado de última hora porque o estádio Moisés Lucarelli estava interditado.