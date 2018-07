Bruno Silva vê Botafogo com chances de brigar pelo título da Copa do Brasil

Após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira, de olho na estreia da Copa do Brasil. Na quarta-feira, os cariocas recebem o Sport pela ida das oitavas de final, às 21h45, no Engenhão, e querem abrir caminho para a conquista da taça.

"Temos chance de brigar pelo título. O pensamento é esse. Entramos nas oitavas de final. Sabemos que o torcedor vai comparecer e nos ajudar. Os botafoguenses vão ver um time comprometido e com muita vontade de vencer", disse o volante Bruno Silva.

Apesar do desejo de se sagrar campeão, o jogador enalteceu o adversário pernambucano. "Quando a gente soube que seria o Sport, começamos a conversar: jogo difícil. É respeitar, mas vamos jogar para vencer. Vamos procurar na quarta-feira a vantagem para ir para Recife tranquilos", finalizou.

Já na atividade do dia no Engenhão, apenas os atletas que não foram titulares diante do Flamengo entraram em campo. A formação considerada principal atuou com: Saulo; Emerson Santos, Marcelo, Rabello e Gilson; Airton, Bruno Silva, Matheus Fernandes e Wenderson; Guilherme e Sassá. Os reservas ficaram com: Helton Leite; Fernando, Kanu e Renan Fonseca; Yuri, Ion, Rickson, Pachu e Igor Cássio; Tanque e Gorne.

A novidade ficou por conta do lateral-direito Fernando Constanza. Aos 18 anos, ele foi promovido das categorias de base por conta das lesões de Luis Ricardo, Jonas e Marcinho.