Bruno Silva vê Fla favorito, mas exalta futebol do Fluminense e Fernando Diniz

Flamengo e Fluminense decidem uma vaga na final da Taça Guanabara neste sábado, no Maracanã. O primeiro clássico decisivo de ambos na temporada colocará frente a frente um elenco milionário e um time em reconstrução, mas que tem surpreendido com o bom futebol. Justamente pela diferença no número de estrelas, Bruno Silva considerou a equipe rubro-negra favorita para o duelo.

"O Flamengo é o favorito. Tem vantagem do empate, grande elenco. Mas futebol é resolvido dentro de campo, 11 contra 11, nada mais. Não tem salário, nada além que possa entrar de campo e fazer a diferença", declarou em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Apesar dos nomes do elenco do Flamengo assustarem, o Fluminense tem desempenhado um bom futebol, principalmente no setor ofensivo, com o trio formado por Yony González, Everaldo e Luciano. Bruno Silva foi assertivo ao creditar a Fernando Diniz o sucesso da equipe neste início de temporada.

"Ele é o responsável por esta nossa forma de jogar, que está dando certo. Quando chegou, nós acreditamos no trabalho dele. A gente treina muito. Para fazer no jogo e estar quase na perfeição, precisa disso. O Fernando pegou um grupo quase novo, que perdeu muitas peças importantes e teve que remontar. Então, o responsável por esse momento é ele", avaliou.

PAULO HENRIQUE GANSO

Principal reforço do Fluminense para a temporada, o meia Paulo Henrique Ganso teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira e poderá estrear pelo clube na Taça Rio. Bruno Silva fez questão de elogiar o novo colega e admitiu estar ansioso para dividir o campo com ele.

"Estamos muito empolgados com a chegada do Ganso. É um craque, todos sabemos o que é capaz de fazer e tenho certeza de que vai nos ajudar muito, acrescentar qualidade. Tem condições de colocar o atacante na cara do gol, fazer o que o Diniz pede. Estamos com uma expectativa super positiva para que ele esteja logo em campo", apontou.