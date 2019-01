Bruno Soares e Jamie Murray estão na final do Torneio de Sydney

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray venceram mais uma nesta sexta-feira e garantiram lugar na final do Torneio de Sydney, na Austrália. A dupla avançou ao superar os irmãos britânicos Ken Skupski e Neal Skupski por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 10/7.

Será a primeira decisão do brasileiro na temporada 2019, e logo em seu segundo torneio. No primeiro, em Doha, ele e Murray foram eliminados logo na estreia. Em Sydney, portanto, a parceria concentra seu foco como maior preparação para o Aberto da Austrália, que terá início no dia 14, em Melbourne.

Em sua quarta participação na competição australiana, de nível ATP 250, Soares busca o seu segundo título. O primeiro foi conquistado em 2016, logo no início da parceria com o britânico. Eles têm ainda o vice-campeonato de 2017.

Para chegar a sua 58ª final no circuito, Soares precisou superar a boa atuação dos rivais. O duelo foi marcado pelo equilíbrio e pelos dez aces da dupla britânica. Brasileiro e escocês chegaram a sofrer três quebras de saque, uma a mais que os adversários, mas fizeram a diferença no tie-break do set inicial e no match tie-break, fechando o jogo em 1h36min.

Em busca do 30º título na carreira, Soares terá uma missão complicada na final. Ele e Murray vão enfrentar os colombianos Sebastian Cabal e Robert Farah, que são os principais favoritos ao título em Sydney e dividem a quinta posição do ranking de duplas - Soares e Murray compartilham a sétima posição.

Os colombianos são os atuais vice-campeões do Aberto da Austrália e são conhecidos por serem algozes dos duplistas brasileiros no circuito. Na semifinal, eles derrubaram o veterano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo em simples, e Jordan Thompson, ambos tenistas da casa. A final será disputada neste sábado.