Bruno Tubarão testa positivo para covid-19 e vira desfalque do Bragantino

O Red Bull Bragantino terá um desfalque importante para os próximos jogos: o atacante Bruno Tubarão. Ele testou positivo para o coronavírus na última bateria de testes e terá de cumprir o período de isolamento.

O clube informou o caso de covid-19 sem revelar o nome do jogador, mas Tubarão, que já não constava na lista de relacionados para o duelo com o Grêmio, usou as suas redes sociais para dar a notícia.

O Bragantino comunicou que o jogador está sem sintomas e foi afastado do grupo. No Instagram, Bruno Tubarão confirmou que ele está contaminado e também revelou que se recupera de uma pequena fratura na costela.

Dessa maneira, o atacante será desfalque nos próximos dias. Ele não enfrenta o Grêmio, nesta segunda-feira, em Porto Alegre, às 20 horas, no fechamento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta também será baixa contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 19 horas, no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Na ida, a equipe de Bragança foi derrotada por 3 a 1.

O atacante vem sendo titular desde a chegada do técnico Maurício Barbieri e tem um gol marcado no Brasileirão. O meia-atacante argentino Tomás Cuello deve ser o substituto de Tubarão no período em que ele estiver fora.