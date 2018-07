Bruno Uvini começa a treinar com elenco do Santos

SANTOS - Depois da folga no dia anterior, o time do Santos se reapresentou na tarde desta terça-feira no CT Rei Pelé. Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo e foram dispensados logo depois. Assim, a principal no gramado foi a presença do zagueiro Bruno Uvini, que fez seu primeiro treino no novo clube.

Recém-contratado, Bruno Uvini veio do Napoli, da Itália, por empréstimo até dezembro. Ele não pode enfrentar o Ituano no domingo, por não estar inscrito no Paulistão. Mas já está disponível para o técnico Oswaldo de Oliveira escalá-lo na Copa do Brasil - o Santos enfrenta o Mixto no dia 16 de abril, na Vila Belmiro.

O ausente no treino desta terça-feira foi o lateral-esquerdo Eugênio Mena, que viajou ao Chile em razão da morte do seu pai. Mesmo que retorne a Santos até sexta-feira, ele deve ficar fora da final do Paulistão, domingo, contra o Ituano, no Pacaembu. Assim, Emerson Palmieri seria mantido como titular da posição - já jogou na partida anterior, porque o chileno estava suspenso.