Bruno Uvini diz estar pronto para estrear no Santos

SANTOS - Mesmo sem jogar desde dezembro, o zagueiro Bruno Uvini diz estar pronto para estrear com a camisa do Santos. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, o defensor já se coloca à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira para o primeiro jogo do time no Brasileirão, contra o Sport, domingo, na Vila Belmiro.

"Minha condição física está excelente", garantiu o zagueiro, que estava defendendo o Napoli na Itália. "Eu estava lá em temporada, que acaba agora em maio. O pessoal do estafe faz um trabalho muito bom. E cheguei aqui e fiz excelente preparação para entrar no time. Acredito já estar em condições tranquilas de jogo e no mesmo ritmo do pessoal."

Uvini está voltando ao Brasil, por empréstimo, depois de uma passagem apagada na Itália. Sem espaço no Napoli, disputou poucas partidas e chegou a ser emprestado ao Siena. "Meu último jogo meu foi no começo de dezembro, contra o Catania", aponta o zagueiro, que minimiza o tempo parado e aposta em um bom rendimento em seu retorno ao Brasil.

Ele acredita que, por causa dos poucos jogos disputados na Europa, dispensará qualquer adaptação ao futebol nacional. "Não é uma readaptação ao futebol brasileiro. Pelo contrário. Joguei mais aqui do que lá", ressaltou. "Quero saber o que o Oswaldo quer, como a característica do futebol italiano de disciplina tática".

Com contrato até o fim do ano, Uvini chega ao Santos por indicação do goleiro Rafael, que deixou o Santos para também jogar no Napoli. "Ele veio me contar que o Zinho buscou informações. Fiz uma amizade muita bacana com o Rafael. Quando ele chegou, tivemos uma convivência muito grande. Mas não acho que ele tenha me indicado por amizade", disse o zagueiro.