Bruno Uvini diz estar pronto para ser titular no Santos

Revelado pelo São Paulo, Bruno Uvini teve uma passagem apagada pelo futebol europeu - esteve no Napoli e no Siena nos últimos dois anos - e voltou ao Brasil para defender o Santos em abril. Desde então, ele fez apenas três jogos com a camisa santista. Agora, porém, deve ser titular no clássico.

Com a lesão de Jubal, que sofreu estiramento nos ligamentos do joelho esquerdo, Oswaldo de Oliveira deve formar a zaga com Bruno Uvini e David Braz - mesmo porque, Edu Dracena e Gustavo Henrique, os outros zagueiros do elenco santista, estão voltando agora de grave contusão.

"Estamos preparados. Fizemos uma intertemporada bem forte, deixamos tudo redondinho e, mesmo com a Copa, pensamos só no Palmeiras. Nosso objetivo é voltar bem ao campeonato e chegar ainda mais perto do líderes", avisou Bruno Uvini, que vem treinando em ritmo intenso com o grupo.

Já totalmente integrado ao elenco santista, ele aposta numa boa performance no segundo semestre. "Acredito que a paralisação foi boa para todos nós. Conseguimos recuperar os atletas lesionados, descansamos e agora vamos voltar mais fortes para a disputa do Campeonato Brasileiro", disse o zagueiro.