Bruno Uvini é operado e ficará até três meses fora do São Paulo

SÃO PAULO - O zagueiro Bruno Uvini, do São Paulo, foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira pela manhã para tratar da fratura na fíbula direita, sofrida na última segunda, no Peru, onde defendeu a seleção brasileira sub-20 na derrota por 2 a 1 para a Argentina, pelo Campeonato Sul-Americano da categoria.

O clube do Morumbi informou que a operação durou aproximadamente 40 minutos e foi realizada pela equipe do cirurgião e ortopedista Rene Abdalla, que previu um tempo de afastamento do atleta dos gramados por até três meses. A cirurgia ocorreu no Instituto do Coração (HCor), em São Paulo.

"O procedimento foi bem sucedido. Agora começa a parte da recuperação fisioterápica do atleta. A previsão é de que o Bruno fique entre dois e três meses afastado dos gramados para a recuperação", explicou Abdalla.

O São Paulo informou ainda que Uvini seguirá internado no Hcor e deverá receber alta nesta sexta-feira, caso tudo transcorra dentro do programado.

O defensor foi o capitão do Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-20 e acabou sendo homenageado pelos companheiros de seleção nesta madrugada de quinta-feira (no horário de Brasília), quando o time comandado por Ney Franco venceu o Equador por 1 a 0 e ficou muito próximo de assegurar a vaga aos Jogos Olímpicos de 2012 - os dois primeiros colocados do torneio se garantem na Olimpíada e o País é vice-líder do hexagonal final, um ponto atrás do líder Uruguai.

Veja também:

Recuperado, Rivaldo treina e deve enfrentar Portuguesa