Bruno Uvini sofre fratura na face e desfalca o Santos

O Santos informou nesta terça-feira que o zagueiro Bruno Uvini sofreu fratura nos ossos da face durante o jogo do último domingo, após uma disputa de bola com o atacante boliviano Marcelo Moreno, do Cruzeiro. Com isso, ele será operado, em data ainda a ser marcada, e vira desfalque para o técnico Oswaldo de Oliveira por tempo indeterminado.

Emprestado pelo Napoli até o fim da temporada, Bruno Uvini chegou ao Santos em abril. Ele vinha sendo titular nos últimos jogos e chegou a marcar um gol na vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no clássico disputado dia 17 de julho. Ao todo, o zagueiro de 23 anos já disputou nove partidas pelo time da Vila, seis delas como titular.

Sem poder contar com Bruno Uvini, Oswaldo de Oliveira deve apostar no retorno de David Braz, que cumpriu suspensão na derrota para o Cruzeiro. E manterá como titular o zagueiro Edu Dracena, que está voltando após passar por cirurgia no joelho esquerdo em janeiro - ele disputou as duas últimas partidas.

O Santos joga nesta quarta-feira. Recebe o Atlético-PR, a partir das 19h30, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time está em 10º lugar no campeonato, com 20 pontos, e luta para se aproximar do G-4. Robinho, sua maior contratação, joga.