Bruno vê tempo para treinamentos como trunfo do Fluminense

RIO - A eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca deixou o Fluminense em crise e até provocou a queda do técnico Renato Gaúcho, mas o lateral-direito Bruno garante que viu aspectos positivos na campanha decepcionante. Para ele, o time passou a ter mais tempo para treinar com a queda, evoluiu e vai entrar no Campeonato Brasileiro fortalecido.

"Treinamos por pouco tempo e conseguimos melhorar muito, o time ficou mais compacto. Vamos ter mais um tempinho antes do jogo com o Figueirense e a tendência que o time cresça ainda mais. São dias importantes e precisaremos de muito trabalho, pois nosso time tem qualidade para conseguir bons resultados na competição", disse.

O exemplo dessa evolução foi visto no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Após perder por 3 a 1 no Ceará, o time goleou o Horizonte por 5 a 0 e avançou na competição na semana passada. Para Bruno, a postura da última partida precisa ser repetida no próximo sábado, quando o Fluminense vai receber o Figueirense, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

"O espírito do Fluminense é aquele que apresentamos contra o Horizonte. Fiquei muito feliz pelo jogo e pelo resultado, principalmente pela forma como conseguimos. Vamos pensar agora no Brasileiro e nos preparar. Todos precisam entender que o primeiro jogo é importante e buscaremos o melhor resultado no Maracanã", comentou.