Bruno Viana é mais um jogador do Flamengo a fraturar dedo em acidente doméstico

A bruxa anda solta no Flamengo. Um dia após o volante William Arão fraturar o dedo em um acidente doméstico, o caso se repetiu com o defensor Bruno Viana, recém-contratado do Braga e que só poderá ser utilizado na próxima temporada.

"Nesta sexta-feira, o atleta Bruno Viana fraturou um dedo da mão direita, em acidente doméstico. Recebeu os primeiros atendimentos do departamento médico do clube e está sob observação, em casa", informou o clube, sem dar mais detalhes sobre o caso.

A diferença entre o titular de Rogério Ceni e do futuro jogador é que um fraturou o dedo do pé e dificilmente enfrenta o Internacional, no domingo, e o outro foi da mão direita.

Caso os defensores tivessem brigando por uma vaga no time que faz a "decisão" do Brasileirão, no domingo, Bruno Viana levaria vantagem, pois poderia utilizar uma tala na mão. Arão, mesmo insistindo que terá condições de encarar os gaúchos, ficaria fora até dos relacionados.

Curiosamente, Bruno Viana fez seu primeiro treino com os novos companheiros apenas há dois dias. No aguardo da abertura de inscrição da janela Internacional, terá de trabalhar com uma proteção.

Ele dificilmente chega para assumir uma posição na zaga flamenguista, mas pode se tornar um reserva fixo já que o clube terá algumas modificações, como a provável saída de Léo Pereira.