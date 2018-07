Brunoro afirma que a prioridade é manter elenco barato no Palmeiras

SÃO PAULO - Responsável por reestruturar o Palmeiras após o rebaixamento para a Série B, o diretor-executivo do clube, José Carlos Brunoro, disse nesta quinta-feira em entrevista à TV Estadão que o projeto para o ano é manter um elenco barato e sem estrelas.

"Não temos dinheiro para investir em jogador classe 'A'", disse o dirigente. Ele deu como exemplo a negociação do atacante argentino Hernán Barcos, que recentemente se transferiu para o Grêmio. O artilheiro do Palmeiras em 2012 saiu em uma negociação que envolveu a vinda de quatro jogadores da equipe gaúcha. "Se o Barcos continuasse no grupo, não teria jogador para atuar com ele", explicou.

Brunoro descartou a contratação de atletas caros e esfriou a expectativa pelo retorno do atacante Kléber Gladiador. O dirigente, que está há 25 dias no cargo, disse que trabalhar para melhorar o programa de sócio-torcedor e estruturar as categorias de base.

O dirigente pediu que a torcida tenha paciência com o meia chileno, que tem sofrido com lesões e a desconfiança. "Ele tem sido muito profissional e quer continuar no Palmeiras, mas em função dessas vários problemas, ele vai levar um tempo para entrar em forma", comentou.