Brunoro aprova atuação no clássico e exalta 'vontade' palmeirense

SÃO PAULO - O diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, aprovou a atuação da equipe no empate por 2 a 2 com o Corinthians, domingo, no estádio do Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Para o dirigente, a determinação demonstrada em campo foi determinante para o bom resultado.

"Fiquei extremamente satisfeito com o que eu vi. É o ideal? Não é. Mas a vontade que eles mostraram em campo foi muito boa e me deixou satisfeito com tudo isso. Acho que é assim que tem de acontecer. Tenho pedido paciência, alguns entendem, outros não", explicou.

O dirigente aproveitou também para se defender das críticas. Alguns conselheiros reclamam de suas decisões e até pedem para que ele deixe o clube. O estopim foi a conturbada negociação envolvendo o atacante Barcos com o Grêmio.

"Não tenho de explicar nada (para conselheiros que pedem sua saída). Eu não ganho comissão, não ganho nada além do meu salário, faço meu trabalho e estou montando um elenco. Eles ficam falando um monte de coisa e precisam parar, porque o Palmeiras precisa decidir se quer ser grande ou não. Eles questionam se a compra foi boa ou não, se o negócio foi bom ou não, mas eu quero saber de uma coisa. Eles estão dispostos a ajudar o Palmeiras? Eles falam mal da saída do Barcos, e eu te pergunto: perdemos desde que ele saiu?", questionou.

O elenco do Palmeiras folga nesta segunda-feira e a reapresentação será na manhã desta terça-feira, quando Brunoro vai apresentar o décimo reforço para a temporada. Trata-se do meia Rondinelly, que estava no Grêmio, e chega por empréstimo até o fim do ano.