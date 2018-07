Brunoro cita rivais e minimiza problemas do Palmeiras

SÃO PAULO - A cada resultado negativo ou atuação ruim do Palmeiras, o diretor executivo José Carlos Brunoro tem que falar sobre uma possível demissão do técnico Gilson Kleina e tentar explicar o motivo do time não estar bem. Mas o dirigente faz questão de reforçar a confiança no treinador e aproveita para ironizar os concorrentes.

"Não existe nenhum questionamento sobre o trabalho do treinador. Estou satisfeito com o que estamos apresentando. É só ver outras equipes que fizeram investimentos milionários para a temporada e que estão jogando a mesma coisa que a gente", afirmou o dirigente.

Brunoro acredita que os resultados começarão a aparecer em breve. "É preciso ter calma. Temos apenas 45 dias de clube. Parece que estamos aqui há dois anos, mas completamos 45 dias apenas. Quando chegamos, falamos que o primeiro passo era profissionalizar e interligar os departamentos e estamos fazendo isso. Montamos um elenco que tem condições de brigar no Campeonato Paulista e na Libertadores", assegurou.

O Palmeiras está em sexto lugar no Campeonato Paulista, com 21 pontos, e volta a entrar em campo nesta quarta-feira, quando vai enfrentar o Botafogo no Estádio do Pacaembu. Na Copa Libertadores, a equipe ocupa a terceira colocação no Grupo 3, com três pontos. O próximo jogo no torneio será apenas no dia 2 de abril, também em casa, contra o Tigre.