Brunoro culpa fator emocional por lanterna no Brasileirão

O elenco do Palmeiras desembarcou na tarde desta quinta-feira no Aeroporto de Congonhas, após a derrota por 2 a 1 para o Sport, em Recife, já pensando na partida contra o Coritiba, sábado, uma chance de deixar a lanterna do Brasileirão. O diretor executivo do clube, José Carlos Brunoro, disse que o culpado pela crise e a última colocação no Nacional é o lado emocional do grupo e que isso deve melhorar com o passar do tempo.

"A situação é mais emocional mesmo. O time tem qualidade, mas precisa ter tranquilidade, começando pela comissão técnica. Seus membros devem transmitir isso aos jogadores. O Palmeiras precisa de mais tranquilidade. Tenho certeza de que daqui a pouco, as coisas vão começar a melhorar", projetou o dirigente, que acompanhou a equipe no jogo fora.