Brunoro defende Valdivia no Palmeiras e ataca árbitro

O diretor-executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, saiu em defesa de Valdivia, declarando que o meia é vítima de perseguição da arbitragem e, por isso, foi expulso no jogo desta quarta-feira contra o Flamengo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente evitou falar em possíveis punições do clube para o jogador e culpou o árbitro Anderson Daronco por ter dado o cartão vermelho ao chileno após pisão no volante Amaral.

O lance foi aos 36 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava empatado em 2 a 2. "Todos vão falar de Valdivia, que sua expulsão prejudicou o Palmeiras. Mas, até o momento de ele entrar, o Palmeiras estava em desvantagem. Prefiro ver as coisas boas do que as coisas ruins. As coisas ruins são por conta da arbitragem", afirmou em entrevista logo após o término do jogo. O chileno entrou no intervalo, quando a equipe perdia por 2 a 0. Depois, ajudou o time a reagir e deu o passe para o gol de empate, marcado por Victor Luís.

Para Brunoro, Valdivia é perseguido também pelos adversários. "Precisa olhar com calma antes de analisar a situação de cada jogador e ver o que aconteceu antes do jogo. Ele é um jogador o tempo todo visado, procurado. Às vezes, perde a cabeça mesmo", afirmou. Ao ser questionado se a diretoria vai punir o meia, Brunoro disse que o mais urgente era discutir sobre a arbitragem e negou que o chileno teve culpa em sua expulsão. "Ele teve parcela de responsabilidade na virada do Palmeiras", comentou.

O Palmeiras reclamou bastante do lance do segundo do Flamengo, quando Deola saiu da meta para afastar a bola de carrinho e ela bateu na mão de Eduardo da Silva. Logo depois, o atacante cruzou para Alecsandro completar de cabeça. "A arbitragem foi ridícula e com papel preponderante no resultado. Vimos claramente que favoreceu com lances muitos claros. O Palmeiras raramente se manifesta sobre arbitragem. Mas foram são dois lances capitais", criticou Brunoro.