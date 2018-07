Brunoro diz que Kleina não está ameaçado no Palmeiras

Mesmo líder da Série B a equipe passou a gerar desconfiança depois da derrota por 3 a 0 em Curitiba e nesta sexta-feira o diretor-executivo do clube, José Carlos Brunoro, reuniu-se com o elenco e comissão técnica. "As avaliações são feitas constantemente e se há um técnico que tem força do clube, ele é o Kleina. Gosto do trabalho dele e quando ele passou a ter as condições ideais de trabalho, passou a liderar a Série B", contou. "Para mim, perder para o Ceará não vai mudar nada", completou.

Apesar de elogiar o trabalho do técnico, Brunoro se esquivou de garantir a permanência de Kleina em 2014, ano do centenário, ao dizer que o planejamento para a próxima temporada ainda não começou a ser discutido.

O dirigente afirmou que na manhã desta sexta-feira se reuniu com os jogadores para cobrar reação. Ele garantiu que o encontro foi tranquilo e marcado pela receptividade, apesar do tom exaltado das declarações do presidente na última quarta-feira. "Ele é um cara que fala o que sente, é autêntico e tem nisso o seu grande carisma. O grupo entendeu esse tipo de manifestação", disse Brunoro.