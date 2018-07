Brunoro diz ser 'braço direito' de Paulo Nobre no Palmeiras

SÃO PAULO -Em seu retorno ao Palmeiras, José Carlos Brunoro se apresentou nesta quinta-feira como "braço direito" e "homem-forte" do novo presidente do clube, Paulo Nobre. Ele vai exercer a função de diretor executivo, função nova na hierarquia do Palmeiras, com responsabilidade direta sobre o futebol profissional e amador, marketing e esportes olímpicos.

"Mais uma vez, o Palmeiras é pioneiro. Lançamos uma nova função, que seria o braço direito do presidente. Vamos começar uma reformulação que começa de cima para baixo. As equipes de trabalho serão montadas de acordo com aquilo que a gente for estabelecendo. Praticamente já fechamos com um gerente de futebol, que não é conhecido. É um fato novo", afirmou, sem revelar o nome do futuro substituto de Cesar Sampaio.

Com passagem pelo clube, na década de 90, Brunoro comemorou o retorno. "Foi um convite muito especial para mim. Durante muito tempo, eu pensava em voltar ao Palmeiras. Há alguns meses, o Paulo [Nobre] me mostrou o projeto dele e eu percebi que era muito capacitado", declarou.

O novo presidente, por sua vez, confirmou a função chave de Brunoro, que será uma espécie de CEO do clube. "Ele será o que se chama de ''homem-forte'' na minha gestão. O Brunoro vai acumular clube social e futebol".

Brunoro destacou que sua empresa de marketing esportivo terá pouca interferência no Palmeiras. "A minha empresa não vai ter participação nenhuma aqui no Palmeiras. A única coisa que a minha empresa fará a partir de segunda-feira é um diagnóstico do clube no setor desportivo, social e marketing. Essa é a única participação da minha empresa, uma situação a curto prazo com pessoas que eu conheço".

Apesar de ter se tornado responsável por diversas áreas do clube, o diretor executivo avisou que o futebol será sua prioridade nos próximos meses. "Em um primeiro momento, nós vamos dar uma ênfase muito forte ao futebol. Pegamos o caminho andando e precisamos focar nas necessidades da comissão técnica. O nosso grande objetivo é estar na Série A no ano do centenário (em 2014)".

Mesmo com foco na Série B, Brunoro garantiu que o time estará "competitivo" na Copa Libertadores. "Tenho certeza que seremos competitivos no Campeonato Paulista e na Libertadores".

Presente na apresentação de Brunoro, Paulo Nobre também mencionou o futuro gerente de futebol do Palmeiras, mas preferiu fazer mistério. "O gerente de futebol é um profissional que já passou pelo clube, pessoa extremamente séria, linha dura, não era gerente de futebol. Vai iniciar nessa função. Nos próximos dias a gente já apresenta esse profissional".