Brunoro é evasivo ao falar sobre Marcelo Moreno no Palmeiras

SÃO PAULO - Pressionado pela polêmica transferência do atacante Hernán Barcos, o diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, tentou explicar a negociação com o Grêmio e, principalmente, a situação do atacante Marcelo Moreno, mas não conseguiu ser objetivo e deixou claro que a chance de dar certo a vinda do atacante, que já disse que não quer sair do time gaúcho, agora é pequena.

"A possibilidade (de contratação) sempre existe. Pode não ser agora, pode ser mais para a frente. Temos a Série B e outras competições e precisamos encorpar o elenco", disse o dirigente. Os outros quatro jogadores envolvidos na negociação de Hernán Barcos já foram confirmados (Vilson, Rondinelly, Léo Gago e Leandro).

A direção do Palmeiras estuda pedir uma compensação financeira para o Grêmio caso o atacante boliviano realmente não seja envolvido na contratação. "No futuro, vocês vão ver que foi um bom negócio para o Palmeiras."

Na visão de Brunoro, a saída de Barcos e a chegada de jogadores que não podem atuar na Libertadores (apenas Vilson pode ser inscrito) não significa que o time tenha deixado o torneio sul-americano em segundo plano. "Não abrimos mão de nada. Para a segunda fase da Libertadores, podemos trocar jogadores". Entretanto, os quatro jogadores que vão chegar do Grêmio não poderão ser inscritos, por já terem aparecido na lista do time gaúcho na pré-Libertadores.

Brunoro também fez um balanço de suas primeiras semanas como homem forte do futebol do Palmeiras. "É difícil consertar o carro enquanto ele está andando. Temos de sofrer um pouco, mas não tem jeito. Estamos fazendo o que é necessário. Mas fazer as coisas com serenidade".