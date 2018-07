Brunoro garante que Valdivia não sai do Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras recebeu uma sondagem do Flamengo sobre a situação do meia chileno Valdivia, mas descartou a possibilidade de negociar o jogador justo no momento em que o time iniciou a contagem regressiva para o acesso à Série A. "O Flamengo fez uma sondagem”, disse o diretor executivo José Carlos Brunoro. “Não avançou, dissemos que ele é importantíssimo para nós. Foi só isso. Não vai avançar."

Valdivia evitou falar do assunto depois do empate sem gols como América-RN no Pacaembu quando questionado sobre o interesse do clube carioca. "Não quero falar em hipóteses", disse.

O próprio jogador já disse que está feliz no Palmeiras e que este não é o momento de trocar de clube. Para a diretoria, Valdivia é peça-chave em 2014, ano do centenário – não passa pela cabeça dos dirigentes vender o jogador, ídolo da torcida.

Em bom momento e livre das lesões, Valdivia voltou a ser convocado pela seleção chilena. Ele vai desfalcar a equipe em três partidas (Figueirense, Guaratinguetá e Icasa) para defender o Chile nas rodadas finais das Eliminatórias para a Copa de 2014.

ANSIEDADE

Gilson Kleina admitiu que a "contagem regressiva" para o acesso pode atrapalhar o time nesta caminhada à Série A. O técnico disse após o empate de sábado que é necessário controlar essa pressão e não deixar que a ansiedade tome conta do grupo.

"Cada um administra isso de uma maneira diferente. Temos de tirar essa pressão para render mais. Será assim nessa reta final."

O Palmeiras tem dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Chapecoense (56 a 46) e 16 a mais do que o quinto – , o Sport, primeiro time fora da zona de acesso. Amanhã, o time vai a Rio Preto enfrentar o Oeste e iniciará sua sequencia de seis jogos fora da Capital. Wesley, que cumpriu suspensão sábado, poderá voltar ao meio-campo.