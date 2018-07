Brunoro promete mudanças e assegura que Gareca fica

O diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, garante que a diretoria não pensa na possibilidade de demitir o técnico Ricardo Gareca, mesmo com desempenho tão ruim no Campeonato Brasileiro, mas promete mudanças. Sem querer dar muitos detalhes, o dirigente disse que reuniões serão feitas para tentar encontrar uma forma de fazer a equipe voltar a vencer e afastar a crise.

"Do jeito que está, não dá para continuar. Não digo que precisamos trocar o treinador, mas a reação precisa ser imediata. Precisamos mexer em alguma coisa, com os brios dos jogadores, com a moral ou até com o sistema como as coisas estão acontecendo", disse o dirigente, que fez questão de reafirmar diversas vezes que Gareca não será demitido.

"O Gareca é um treinador competente, que tenta passar tranquilidade aos jogadores. Quando virar a situação, vamos virar de uma vez. A única coisa que dá para fazer agora é trabalhar para reverter essa situação de baixa estima", analisou.

A situação incômoda pode ser vista nos números de Gareca no comando da equipe. No Campeonato Brasileiro, foram, até agora, uma vitória, um empate e sete derrotas sob o comando do treinador, o que rende um aproveitamento pífio de 14,8%. Se somados os jogos da Copa do Brasil e o amistoso com a Fiorentina, o porcentual sobe para apenas 33,3%, marca que não é boa para nenhum treinador.

Após a derrota para o Internacional por 1 a 0, no último sábado, no Pacaembu, Gareca foi para a entrevista coletiva visivelmente abalado e por diversas vezes deu respostas mais ríspidas do que o habitual. Com esse clima, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Atlético-MG, quinta-feira, no Estádio Independência, pela Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o time joga no domingo, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada.