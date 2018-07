Brunoro rebate Alan Kardec e critica reclamação do jogador

O diretor-executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, rebateu nesta terça-feira declarações do atacante Alan Kardec. O jogador, que agora está no São Paulo, disse em entrevista ao SporTV na noite de segunda-feira que não renovou com o time alviverde por uma diferença de R$ 5 mil no salário. O dirigente negou a divergência. "Em um contrato de quatro anos, ele não poderia abrir mão de R$ 5 mil se gostasse do Palmeiras? Não é uma quantia grande nem para ele nem para o Palmeiras. E ele não nos deu a última palavra", disse Brunoro, em entrevista à rádio Jovem Pan.

Na ocasião da ruptura com o atacante, o clube negociava com Kardec a renovação do contrato. O jogador se irritou porque após a terceira tentativa para conversar com os dirigentes, o clube teria oferecido um contrato com valor diferente do que estava acordado previamente.

"Ofereceram 'x' e foi aceito. Em uma nova reunião, baixaram e estaria fechado. Fomos para casa e depois, em uma nova reunião, teve outra redução. Isso chateou", disse o jogador, que pegou suas coisas e foi para o São Paulo.