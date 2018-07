Brunoro tenta Moreno e nega Libertadores em 2º plano

O Palmeiras estreia na Libertadores na próxima quinta-feira, às 22 horas, contra o Sporting Cristal, do Peru, em São Paulo. "Não é porque o Barcos foi embora que vamos abrir mão da Libertadores. Não abrimos mão de nada. Tenho muita convicção de que faremos uma boa campanha na primeira fase. Depois, poderemos fazer algumas trocas", disse o dirigente.

Brunoro garantiu que o Palmeiras não desistiu de envolver o atacante Marcelo Moreno na transação, mesmo com a recusa inicial do boliviano de trocar o Grêmio pelo clube paulista.

"Além do Vilson, vão chegar outros três. Além disso, as conversas com o Grêmio vão continuar mais para frente. Teremos Série B, Libertadores, Copa do Brasil. Até mesmo o Marcelo Moreno ainda pode chegar. Pode ser agora, dentro de alguns meses, no ano que vem... Muita coisa pode acontecer. Estamos trabalhando. Segue o barco", afirmou.

O dirigente voltou a avaliar como positiva a negociação que levou Barcos a deixar o Palmeiras. "Se eu não achasse que foi um bom negócio, não teria feito. Estou muito tranquilo. As pessoas só olham o presente, nós estamos olhando para o futuro. Tudo que combinamos está sendo feito. Não tem jeito, teremos de sofrer um pouco no início."