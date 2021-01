Brusque acusa dirigente do Vila Nova de injúria racial em jogo da Série C

O Brusque acusou um dirigente não identificado do Vila Nova de ter proferido uma injúria racial durante o jogo em que o time catarinense venceu o time goiano, por 3 a 0, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, no OBA, em Goiânia, neste sábado.

Segundo o Brusque, um dirigente do Vila Nova teria chamado o jogador Jefferson Renan de "macaco". O time catarinense não citou o nome do suposto agressor, nem registrou boletim de ocorrência. "Caso isolado! Um dirigente do Vila Nova chamou o atleta Jefferson Renan, de 'macaco', se referindo a cor do atleta", publicou o clube catarinense em suas redes sociais.

Ao final do jogo, a direção do clube goiano também se manifestou sobre o caso. E afirmou que o próprio atleta, ao ser consultado pela Polícia Militar, negou o ocorrido e não confirmou a acusação. O denunciante não apresentou prova e a situação está sendo apurada pelas autoridades.

"Ao término da partida, o próprio atleta, ao ser consultado pela Polícia Militar, negou o ocorrido e não confirmou a acusação. Vale ressaltar que a denunciante não apresentou prova e a situação está sendo apurada pelas autoridades. Cumpre frisar que ninguém ao redor aduziu ter ouvido qualquer ofensa proferida", afirmou o Vila Nova em comunicado oficial.

Na nota, a direção do Vila Nova se posicionou contra qualquer tipo de racismo ou preconceito. "A instituição se coloca à disposição para esclarecimentos e acompanhará de perto as apurações do caso", acrescentou.

Dentro de campo, o Brusque levou a melhor ao vencer por 3 a 0. Com isso, encerrou jejum de dez partidas e assumiu a liderança do Grupo C com seis pontos. O Vila Nova é o lanterna com quatro.