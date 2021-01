Brusque derrota Ituano, garante segundo acesso seguido e chega à Série B

Pela primeira vez na história o Brusque irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série B no formato atual. Campeão em 2019 da Série D, quando garantiu o acesso à Série C, agora carimbou sua vaga na Série B na temporada 2021, no seu segundo acesso seguido. Em casa, no estádio Augusto Bauer, venceu o Ituano por 4 a 2, nesta segunda-feira. Assim, subiu com uma rodada de antecedência no Grupo C, assim como o Remo havia conseguido no D, no domingo.

Em campo não faltou movimentação, principalmente no primeiro tempo. Marco Antônio, aos quatro, fez para o Brusque, mas Gabriel Taliari empatou aos sete. Thiago Alagoano fez o segundo dos donos da casa aos 12, com Fillipe Souto empatando aos 22. Na segunda etapa, o time catarinense ficou na frente aos quatro minutos com Garcez e ampliou aos 32 com Ianson. No final, muita festa.

Leia Também Guarani é derrotado pelo CRB e desperdiça chance de colar no G-4 da Série B

O Brusque chegou à liderança do Grupo C com nove pontos e só pode ser alcançado por uma equipe da chave, ou seja, garantiu o acesso, mas ainda briga por uma vaga na final. Líder na primeira fase, o time entrou em crise, por questões internas e financeiras, no returno quando ficou 10 jogos sem vencer. Na segunda fase, empatou seus três primeiros jogos, mas depois ganhou do Vila Nova, por 3 a 0, e agora do Ituano.

Com a derrota, o Ituano segue com cinco pontos e aparece na lanterna. Para subir, terá de vencer o Vila Nova, que tem sete pontos, na última rodada e ainda contar com um tropeço do Santa Cruz, que é o terceiro também com cinco, diante do próprio Brusque, no Recife.