Brusque derrota o Avaí e conquista a Recopa Catarinense pela primeira vez

O Brusque venceu o Avaí na noite de sábado, por 2 a 0, na Ressacada, e conquistou pela primeira vez o título da Recopa Catarinense. Os gols foram marcados por Edu, um em cada tempo.

Este foi a terceira taça conquistada pelo Brusque nos últimos seis meses. A equipe foi campeã da Série D e da Copa Santa Catarina.

O Avaí mantém a má fase e soma 19 jogos sem vitória. O último triunfo do time foi em setembro do ano passado, no Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG.

Os dois clubes estreiam no Catarinense na próxima quarta-feira. Atual campeão, o Avaí joga em Chapecó, na Arena Condá, às 21h30, contra a Chapecoense. Às 21 horas, o Brusque joga contra o Marcílio Dias, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí.