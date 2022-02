Brusque usa fita preta no uniforme para homenagear vítimas de ataques russos na Ucrânia

O Brusque, time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, entrou em campo nesta quinta-feira com uma fita preta no uniforme diante do Próspera, pelo Campeonato Catarinense, em homenagem às vítimas da Guerra na Ucrânia. O país do leste europeu foi invadido pela Rússia, que avança sobre o território vizinho e já deixou vários mortos, militares e civis, acordo com informações do governo ucraniano.

"O Brusque FC entrou em campo com a faixa preta no peito em respeito às vítimas da Ucrânia", escreveu o clube nas redes sociais. Com a bola rolando, o quadricolor venceu por 1 a 0. A atitude de solidariedade certamente vai rtomar conta do futebol da Europa neste fim de semana. Há jogadores ucranianos em clubes das principais ligas do continente. A Uefa deve se manifestar e a Fifa, que não se mete em questões políticas, deve liberar as manifestações.

Ao longo desta quinta-feira, outras equipes também condenaram a guerra na Ucrânia. Jogadores de Napoli e Barcelona entraram com um cartaz pedindo o fim dos ataques russos. Fizeram isso antes da partida entre as equipes pela Liga Europa, com vitória do time da Espanha.

Assim, como o Brusque, o Schalke 04, tradicional equipe do futebol alemão, também resolveu se manifestar sobre os conflitos na Ucrânia através do seu uniforme, mas de maneira mais assertiva e forte. O clube decidiu remover o nome e o logotipo da empresa de gás russa Gazprom, seu principal patrocinador.

Outras federações resolveram fazer um levante e boicotar a Rússia das competições da Fifa. Polônia, Suécia e República Checa, que disputam a repescagem da Copa do Mundo, afirmam que não vão enfrentar a seleção russa em forma de protesto à guerra na Ucrânia. O piloto Sebastian Vettel também afirmou que não vai correr no GP de Sochi de F-1 nesta temporada.