Bryan Angulo destaca o 'bom resultado' do Santos no Chile pela Sul-Americana

Autor do gol do Santos no empate com o Unión la Calera, nesta quinta-feira, no Chile, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, Bryan Angulo considerou o ponto ganho muito importante na trajetória que o time terá pela frente na busca pelo primeiro lugar na chave.

"Foi um bom resultado. Temos uma partida como visitante muito complicada, mas ainda temos duas partidas como mandante. Ganhamos um ponto muito importante", disse o equatoriano, em entrevista coletiva.

Segundo o atacante, faltou ao Santos manter o seu ritmo ofensivo durante os 90 minutos. "Não conseguimos manter e eles acabaram marcando um gol." O comentário de Bryan Angulo foi ratificado pelo lateral-esquerdo Lucas Pires.

"Tivemos um bom início, mas não tivemos uma boa produção ofensiva. Tivemos chance de definir a vitória no final e não conseguimos. Isso é um ponto que temos de corrigir nos próximos jogos", afirmou o defensor santista.

Após o duelo em Viña del Mar, o Santos volta suas atenções para o clássico com o São Paulo, na próxima segunda-feira, no estádio do Morumbi. O duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro, e o time alvinegro entra em campo com o objetivo de defender a liderança do torneio nacional.