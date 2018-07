Bryan faz exames e comemora acerto com o Cruzeiro

Novo reforço do Cruzeiro, o lateral-esquerdo Bryan compareceu na manhã desta quinta-feira ao CT do clube, a Toca da Raposa II, para realizar os exames médicos necessários para a assinatura do seu contrato. O jogador, que estava no América Mineiro e teve a sua contratação anunciada na noite de terça, revelou alegria pelo acerto com o clube onde teve uma rápida passagem pelas divisões de base, quando ainda era criança.

"É gratificante demais. Esperei a vida toda para estar em um time como o Cruzeiro. Agora que conquistei esse primeiro objetivo, é dar a vida no Clube. Há doze anos eu joguei na base do Cruzeiro, na categoria mirim, e tinha visitado a Toca da Raposa II uma vez para ver o treino dos profissionais e hoje em dia poder estar aqui, como profissional, é gratificante demais. Vou dar o melhor com a camisa do Cruzeiro e se Deus quiser buscar títulos para dar muitas alegrias à nação cruzeirense", declarou o lateral.

Bryan, de 24 anos, iniciou a sua carreira no América Mineiro e depois teve passagens por empréstimo pelo Benfica, pela Portuguesa e pela Ponte Preta. Mas foi no clube de Belo Horizonte que ele mais chamou a atenção, se destacando na campanha do acesso à elite do futebol brasileiro no ano passado e também na conquista do título do Campeonato Mineiro, encerrado no último fim de semana, em que o América eliminou o próprio Cruzeiro nas semifinais.

O Cruzeiro superou a concorrência de outros clubes do País para acertar a contratação de Bryan. E ele chega para uma posição bastante carente do elenco, tanto que o polivalente meio-campista argentino Sánchez Miño vem sendo o titular da lateral esquerda. O jogador acredita que poderá estrear logo pelo time, pois vinha em atividade.

"Fazer tudo que tiver que fazer certinho, para assinar o contrato e poder jogar logo. Eu treinava na Toca I, em 2004, tinha 12 anos, e um dia a gente veio assistir ao treino do profissional. Era um sonho de criança e poder estar realizando é importante demais. Estou muito feliz. É um dos melhores CTs do Brasil e é tudo que um jogador precisa. Um ótimo suporte de trabalho e tenho que fazer o melhor com tudo isso que o Cruzeiro oferece", disse.

Antes de contratar Bryan, o Cruzeiro já havia anunciado a chegada de outros dois jogadores para a disputa do Brasileirão, o meio-campista Robinho e o lateral-direito Lucas, que estavam no Palmeiras e foram trocados pelo lateral-direito Fabiano e pelo lateral-esquerdo Fabrício. Além disso, na noite de quarta, acertou com o técnico português Paulo Bento.

O Cruzeiro volta a jogar no próximo sábado, às 21 horas, quando encara o Coritiba, no Couto Pereira, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.