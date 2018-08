Bryan Ruiz é relacionado e deve estrear pelo Santos contra o Ceará

A estreia de Bryan Ruiz poderá ser a principal atração do Santos no duelo desta quarta-feira com o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, em confronto antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que indicou o técnico Cuca ao relacionar o meia da Costa Rica para o duelo após o treinamento desta terça no CT Rei Pelé.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Nesta terça-feira, Cuca comandou uma atividade fechada para encerrar a preparação visando o duelo entre duas equipes que estão na zona de rebaixamento. A tendência é que Bryan Ruiz fique como opção no banco de reservas, como indicou o treinador em declarações recentes, pois o costarriquenho ainda não adquiriu o condicionamento ideal.

Ruiz disputou a Copa do Mundo pela seleção da Costa Rica e depois ganhou um período de férias antes de iniciar os treinos no Santos. Ele será o último dos três estrangeiros recém-contratados a estrear pelo clube, pois o paraguaio Derlis González e o uruguaio Carlos Sánchez atuaram contra o Botafogo, no último sábado.

"Falei para ele para não passar o mesmo que comigo (não vencer na estreia). Estamos o apoiando e queremos ajudá-lo no que precisar. É experiente, sabe como lidar com o nervosismo. Se jogar, que possa nos ajudar e possamos conquistar uma vitória", afirmou Sánchez, em entrevista coletiva nesta terça.

O lateral-direito Victor Ferraz, que havia ficado de fora do treinamento de segunda-feira, trabalhou nesta terça e poderá enfrentar o Ceará. Já a outra lateral, a esquerda, deverá ser ocupada pelo polivalente meia Jean Mota, pois o titular Dodô recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e precisará cumprir suspensão automática.

Com isso, o Santos deve encarar o Ceará com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jean Mota; Alison, Renato e Carlos Sánchez; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique.

Além de Dodô, os outros desfalques do Santos serão o atacante Eduardo Sasha e o zagueiro Lucas Veríssimo, ambos em recuperação de lesão e indisponíveis para Cuca. Mas o defensor iniciou a transição nesta terça-feira e logo poderá voltar a ser aproveitado.

O Santos está em 17º lugar no Brasileirão, com 17 pontos, enquanto o Ceará ocupa a 19ª posição, com 14. Confira a lista de relacionados por Cuca para esse confronto direto na luta contra o descenso:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Daniel Guedes e Victor Ferraz.

Zagueiros: Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Robson Bambu.

Volantes: Alison, Guilherme Nunes, Renato e Diego Pituca.

Meias: Bryan Ruiz, Gabriel Calabres, Jean Mota, Léo Cittadini e Carlos Sánchez.

Atacantes: Copete, Derlis González, Arthur Gomes, Gabriel, Bruno Henrique, Rodrygo e Yuri Alberto.