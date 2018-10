Bryan Ruiz festeja momento e agradece a Cuca pelas oportunidades no Santos

O costarriquenho Bryan Ruiz precisou de apenas 20 minutos em campo contra o Fluminense para mudar seu status no elenco do Santos. O jogador participou decisivamente em dois dos gols da equipe da Vila Belmiro na vitória de sábado contra o time carioca, por 3 a 0, pelo Brasileirão.

"Acredito que posso fazer muito mais pelo clube. Mas o mais importante é que todos os atletas estão nas melhores condições para ajudar o Santos. Temos um grupo com ótimos jogadores e a concorrência é grande. Sempre procuro fazer o melhor nos treinos para ajudar quando for solicitado, seja por 90, 20 ou 15 minutos", concluiu Bryan, que também teve uma boa atuação no empate com o Internacional, em Porto Alegre.

Feliz com a boa fase, Bryan agradeceu o técnico Cuca pelas oportunidades. "Todos os jogadores querem jogar. E como todos estão mantendo um bom nível, fica difícil para o professor Cuca escolher os titulares. Mas isso é ótimo, pois deixa claro que nosso grupo é muito forte. Estou muito feliz com os minutos que tenho conquistado nos últimos jogos, isso mostra que o professor tem confiança em mim."

Cuca elogiou o desempenho do costarriquenho após o triunfo sobre o Fluminense, assim como o de todo o tempo na segunda etapa, quando os gols foram feitos. "Derlis entrou bem, Bryan também, Gabriel e Rodrygo cresceram, Pituca também. Foi uma melhora geral no segundo tempo, que fez a gente conquistar a vitória."

O Santos volta a jogar pelo Brasileiro no sábado, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. A equipe está na sétima colocação, com 46 pontos, e briga diretamente com o Atlético-MG por uma vaga na Copa Libertadores.