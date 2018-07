Buenos Aires espera com angústia embate contra a seleção alemã

Um clima de angústia e esperança tomava conta dos torcedores argentinos neste domingo nas horas prévias ao embate futebolístico contra a seleção da Alemanha . Na capital do país, os torcedores preparavam-se para assistir o jogo em seus lares, na casa de parentes ou amigos. No entanto, setores de torcedores aproveitaram o inesperado bom tempo (a meteorologia havia prognosticado chuvas) e foram a bares e restaurantes para assistir a final.

Milhares de torcedores acotovelavam-se na Praça San Martín, no bairro de Retiro, para esperar o início do jogo contra a Alemanha e assistir o embate em um telão instalado pela prefeitura portenha. Outro telão estava estrategicamente colocado do outro lado da cidade, na zona sul portenha, no Parque Patrícios, onde estavam reunidas milhares de pessoas.

Além disso os torcedores também concentravam-se na área do Obelisco, o monumento-símbolo da cidade, localizado no centro portenho. O Obelisco é o tradicional ponto de encontro dos argentinos para celebrar vitórias esportivas ou eleitorais.

De manhã cedo, o camelô Zoilo Caminos enfrentava o orvalho e o frio para preparar sua banquinha de bandeiras, gorros e fitas alusivas à seleção argentina. “A Argentina ganhará, se Deus quiser”, disse ao Estado. Ele destacou que uma eventual vitória da seleção do país serviria para “unir o desunido país”. Caminos também ressaltou que ele próprio seria beneficiado com a venda do merchandising patriótico. “Se a Argentina não ganhar, terei prejuízo”, indicou.

As expectativas dos torcedores argentinos estavam concentradas no desempenho de Lionel Messi, o argentino que, como astro do Barcelona, nunca jogou em um time da primeira divisão de seu país natal.

O ex-técnico da seleção argentina, Carlos Bilardo, afirmou que Lionel Messi poderia ser nesta Copa o equivalente ao que foi Diego Armando Maradona na Copa do México de 1986.

PESQUISA Uma pesquisa elaborada pelo site do jornal “Infobae” indicava que às 13:30 horas 64,80% dos internautas consideravam que a Argentina venceria a Copa do Mundo dentro dos 90 minutos do jogo. Outros 12,72% acreditavam que o time venceria no tempo de prorrogação. Mas, 7,30% consideravam que a seleção nacional conquistaria o troféu por intermédio dos pênaltis. Na contra-mão, 12,03% sustentavam que a Alemanha venceria nos 90 minutos do jogo, enquanto que outros 1,78% apostavam por uma vitória germânica na prorrogação. Além destes, 1,38% acreditavam que a Alemanha venceria nos pênaltis.

Nas horas prévias ao jogo os torcedores também apelavam às mais variadas estatísticas para encontrar alguma esperança. No entanto, o mundo dos números não propiciava uma vantagem comparativa, já que os argentinos acumulavam duas finais anteriores contra a Alemanha. Em uma, em 1986, os argentinos venceram. Na outra, em 1990, os alemães conseguiram a Copa.