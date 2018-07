Buffarini prevê grande jogo com o Palmeiras e pede para São Paulo 'mostrar força'

O lateral-direito Buffarini, do São Paulo, vive a expectativa de enfrentar o Palmeiras em mais um clássico e espera, desta vez, levar vantagem. Na única partida entre as duas equipes neste ano, o jogador participou da jogada que culminou no erro coletivo da equipe e possibilitou a Dudu abrir o placar ao final do primeiro tempo. Isso mudou totalmente o jogo.

"Foi uma grande virtude do Dudu. Um jogador pode perder a bola, era uma jogada que perdi a bola no meio de campo e o Dudu teve a virtude de chutar numa jogada rápida. E foi gol. Mas tenho de estar tranquilo, saber e ter autocrítica, e eu tenho, é muito importante para seguir crescendo", explicou o lateral, nesta quinta-feira, se referindo ao gol de cobertura em Denis em um chute de longe de Dudu.

Para Buffarini, a receita para o São Paulo se dar bem diante do rival no Morumbi, no sábado, é manter a concentração, assim como fez diante do Avaí, quando não teve uma atuação brilhante, mas venceu por 2 a 0 e conquistou sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro.

"Temos autocrítica, o segundo tempo contra o Avaí não foi muito bom, mas o importante é que tínhamos de ganhar, e ganhamos. Isso deu confiança. Sabemos que sábado tem um clássico, um jogo muito importante, estaremos em casa, com nossa torcida, e precisamos mostrar força. Clássico não tem favorito e temos de entrar em campo orgulhosos de nossa camisa", disse.