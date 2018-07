Buffon afirma que voltará a jogar em janeiro

Buffon teve que ser substituído após o primeiro tempo da estreia da Itália na Copa do Mundo contra o Paraguai, com uma hérnia de disco e nunca mais voltou a jogar. Ele viu os campeões mundiais de 2006 serem eliminados na primeira fase na África do Sul sem conquistar uma vitória e realizou uma cirurgia em julho.

Sem Buffon, Emiliano Viviano, de 24 anos, do Bologna, foi titular nas duas últimas partidas da Itália e não sofreu gols. Na Juventus, ele foi substituído por Marco Storari. Quando retornar aos gramados, Buffon deverá assumir a condição de capitão da Itália, já que o zagueiro Fabio Cannavaro decidiu não jogar mais pela seleção após a Copa do Mundo.