Buffon amarga terceiro vice da Liga dos Campeões com a Juventus: 'Desilusão'

O goleiro Gianluigi Buffon amargou o terceiro vice-campeonato em três finais de Liga dos Campeões como titular da Juventus. O goleiro de 39 anos viu escapar talvez a última chance de conquistar o mais cobiçado torneio do futebol europeu neste sábado, com a derrota por 4 a 1 para o Real Madrid.

"É uma desilusão, sem dúvida. Fizemos tudo o que era necessário para jogar e vencer a final. É muito difícil mas temos de encarar as adversidades", lamentou o goleiro que já esteve presente em cinco Copas do Mundo - só o ex-goleiro mexicano Antonio Carbajal e o ex-meia alemão Lothar Matthaüs possuem essas marcas - e venceu a edição de 2006.

Buffon avalia que um dos momentos importantes da partida foi o primeiro gol espanhol. "Fizemos um grande primeiro tempo, mas levamos um gol do Real Madrid e isso nos trouxe grande dificuldade. Conseguimos o empate, mas não recuperamos o volume de jogo no segundo tempo", avalia.

Buffon destaca ainda a diferença no aproveitamento das oportunidades como decisiva para a perda do título. "Não conseguimos concretizar nosso domínio em vantagem no primeiro tempo. A técnica e a atitude dos jogadores do Real foram decisivas para a vitória, que foi merecida", disse o italiano.

A primeira decepção de Buffon na Liga dos Campeões foi contra o rival Milan em 2003, quando o adversário triunfou na disputa por pênaltis, por 3 a 2. Naquela ocasião, dois anos após ter sido contratado junto ao Parma, o então jovem de 25 anos fez a sua parte ao parar Seedorf e Kaladze em suas cobranças, mas viu o brasileiro Dida brilhar ainda mais ao defender três cobranças.

Buffon só voltaria a jogar a decisão continental em 2015, mas caiu diante do Barcelona, que venceu por 3 a 1 no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, sendo vazado por Rakitic, Luis Suárez e Neymar ainda já no tempo normal.

Apesar do jejum continental, Buffon soma 16 troféus nacionais (oito do Campeonato Italiano, três da Copa da Itália e cinco da Supercopa).