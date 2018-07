Buffon é vazado, mas bate recorde pela Juventus em goleada

Na metade do primeiro tempo do dérbi entre Juventus e Torino, Buffon comemorou uma marca histórica. A partir dali, era o goleiro que mais tempo ficou sem levar gols no futebol italiano, superando um recorde de 22 anos de Sebastiano Rossi, então no Milan. O goleiro campeão do mundo com a Itália em 2006 viu sua invencibilidade chegar ao fim pouco depois, aos 48 minutos do primeiro tempo, mas além do feito histórico comemorou uma goleada por 4 a 1 sobre o rival de Turim.

Jogando fora de casa no Estádio Olímpico, a Juventus saiu na frente num golaço de Pogba de falta, aos 33 minutos. Khedira fez o segundo, batendo na saída do goleiro depois de belíssima jogada individual.

Aos 48 minutos, de pênalti, Belotti encerrou a invencibilidade de Buffon, que entrou para a história ao ficar 974 minutos sem levar gol no Campeonato Italiano. São quase 11 partidas inteiras, já que ele só havia sofrido um gol durante todo o ano, de Cassano, da Sampdoria.

A Juventus vinha abalada, depois de ser eliminada pelo Bayern de Munique da Liga dos Campeões. No meio de semana, vencia até o finalzinho, mas levou o empate que obrigou a prorrogação. Os alemães fizeram mais dois gols e avançaram.

O time do técnico Massimiliano Allegri foi à forra contra o Torino e goleou, fazendo mais dois gols no segundo tempo, ambos com Álvaro Morata após assistência de Pogba. O passe do terceiro gol, por elevação, foi especialmente bonito.

Com a vitória pela 30.ª rodada, a Juventus foi a 70 pontos, voltando a abrir provisoriamente seis pontos sobre o Napoli, que logo mais enfrenta o Genoa, fora de casa. A Roma, que empatou em 1 a 1 com a Inter de Milão no sábado, está com 60 pontos e praticamente deu adeus ao título.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, a Fiorentina ficou no 0 a 0 com o Frosinone, fora de casa, e se igualou à Inter de Milão em 55 pontos, brigando pelo quarto lugar. Os dois rivais almejam a Roma, terceira, na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Tentando se distanciar da zona de rebaixamento, a Sampdoria deu vexame em casa e perdeu de 1 a 0 do Chievo. A Atalanta teve mais sucesso e, com a mesma meta, ganhou do Bologna por 1 a 0. Já no duelo dos lanternas, o Carpi ganhou do Verona por 2 a 1 fora de casa e se igualou ao Palermo, com 28 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. O Frosinone, com 29, escapou, enquanto o Verona, com 19, está cada vez mais perto da Série B.