Buffon bate Del Piero e é o jogador que mais atuou pela Juventus

O goleiro Gianluigi Buffon voltou a colocar seu nome na história da Juventus nesta quarta-feira. Durante a partida contra o Borussia Mönchengladbach, em Turim, pela Liga dos Campeões, o goleiro se tornou o jogador com mais minutos em campo com a camisa alvinegra, superando seu antigo companheiro Alessandro Del Piero.

Contando toda a partida diante dos alemães, Buffon chegou a 48.885 minutos em campo, contra 48.867 de Del Piero. O meio-campista, que se aposentou este mês aos 40 anos, jogou pela Juventus entre 1993 e 2002, participando de mais de 500 partidas. Já o goleiro, de 37, está em Turim desde 2001 e tem cerca de 80 jogos a menos. Mas, pela posição que atua, foi substituído menos vezes, o que explica o recorde de minutos.

Mas Buffon não saiu da Arena Juventus feliz depois de bater o recorde. Afinal, o time ficou apenas no empate em 1 a 1 diante da sua torcida. "Superar Del Piero em minutos em campo é sim uma grande satisfação, mas no fim das contas o que nos deixa feliz de verdade é ser bem sucedido com a equipe, a convivência com os companheiros, com o grupo de trabalho, com o clube e a torcida."