Buffon diz que chegada de Cristiano Ronaldo 'alterou o DNA' da Juventus

Lenda da Juventus, Gianluigi Buffon não esconde sua identificação com a equipe de Turim. Em recente entrevista, o goleiro analisou os últimos anos da 'Velha Senhora' e disse que a chegada do astro Cristiano Ronaldo ao clube italiano em 2018 causou 'a perda do DNA quanto time'.

Ronaldo, que hoje está no Manchester United no que é a sua segunda passagem pelo clube inglês, marcou 101 gols em 135 partidas defendendo a Juventus. A parceria rendeu dois títulos do Campeonato Italiano, mas a equipe falhou na missão em avançar além das quartas de final na Liga dos Campeões durante as três temporadas.

Hoje, Buffon veste a camisa o Parma, clube que o revelou para o futebol profissional. Porém, por duas décadas, defendeu as traves da 'velha Senhora', tendo 10 taças do Italiano em seu vasto currículo vencedor. Na temporada 2018-2019, defendeu o Paris Saint-Germain, quando atuou com o craque da seleção brasileira, Neymar.

"A Juventus teve a chance de vencer a Liga dos Campeões no primeiro ano em que ele chegou", avaliou Buffon. "Foi o ano em que eu estava no Paris Saint-Germain. Eu não pude entender o que aconteceu."

O arqueiro continuou. "Quando eu retornei, eu trabalhei com Ronaldo por dois anos e nós fomos bem juntos, mas eu acho que a Juventus perder o DNA quanto time."

Em outubro, o capitão da Juventus, o experiente Giorgio Chiellini também criticou CR7, dizendo que sua saída foi tardia e que deveria ter se juntado ao Manchester United antes.

"Nós alcançamos a final da Liga dos Campeões porque nós estávamos cheios de experiência, mas acima de tudo nós éramos uma unidade só e tinha esta competição por lugares com o grupo que era muito forte. Nós perdemos isso com Ronaldo", completou Buffon.