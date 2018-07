Buffon descarta armação entre Espanha e Croácia Com dois empates nas duas primeiras rodadas da Eurocopa, a seleção italiana não depende mais das suas forças para avançar às quartas de final. Como está em terceiro lugar no Grupo C, a equipe pode ser eliminada mesmo se vencer a Irlanda na segunda-feira. Para isso, basta que as seleções de Espanha e Croácia empatem por 2 a 2. O goleiro Buffon, porém, garante não temer que as equipes combinem o resultado.