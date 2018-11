Buffon diz que trio de ataque do Liverpool é melhor que o do PSG

O goleiro Gianluigi Buffon, do PSG, afirmou que não vê um time com ataque melhor que o Liverpool na Europa. A afirmação surpreende, já que o italiano atua ao lado dos atacantes mais caros da história, Neymar e Mbappé, e do uruguaio Edinson Cavani. O time inglês e o francês jogam partida decisiva nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões.

"O Liverpool tem um time muito forte, mas eu olho principalmente para os jogadores da frente deles. Com Salah, Mané e Firmino eles tem muito ritmo, muita criatividade e claro que são grandes ameaças de gol", declarou Buffon sobre os rivais da próxima partida ao jornal inglês The Mirror.

O arqueiro prosseguiu elogiando o trio do time inglês. "Ao longo da minha carreira, eu sempre quis me testar contra os melhores, e no momento você realmente não consegue pensar de nenhum time na Europa que tem um trio de ataque melhor que o Liverpool", afirmou.

Buffon também elegeu os seus favoritos para conquistar o título da Liga dos Campeões, sem a presença do PSG. "Eu vejo Barcelona, Juventus e Manchester City como os favoritos. O Liverpool também tem uma grande chance e não podemos esquecer o Real Madrid", palpitou.

O goleiro não descarta, porém, a chance de ser campeão do torneio pela primeira vez. "Claro que ainda é um sonho meu vencer a Liga dos Campeões. Na temporada passada, achei que seria minha última chance, mas agora tenho outra".

No grupo C da Liga dos Campeões, o Liverpool tem 6 pontos e está empatado na liderança com o Napoli. Logo atrás, o PSG tem cinco e o Estrela Vermelha é o último com quatro. Dessa forma, o time que vencer a partida desta quarta-feira no Parc des Princes estará em ótimas condições para buscar a classificação para as oitavas de final na última rodada. Por outro lado, o PSG pode até mesmo ser eliminado antecipadamente, caso perca e o Napoli derrote o Estrela Vermelha na Itália.

No primeiro jogo pela Liga dos Campeões em 2018, sem Buffon em campo, o time inglês venceu com gols de Sturridge, Milner e Firmino - Meunier e Mbappé completaram o placar.