Buffon é criticado após comentar lance polêmico no jogo entre Milan e Juventus

MILÃO - O goleiro da Juventus, Gianluigi Buffon, foi considerado um mau exemplo aos jovens pelo presidente da Associação Italiana de Árbitros (AIA) depois dos comentários que fez sobre um polêmico gol anulado do Milan na partida de sábado.

O gol do atacante do Milan Sulley Muntari não foi validado, mas os replays mostraram com clareza que a bola atravessou a linha antes de Buffon retirá-la. O Milan, que vencia por 1 x 0, acabou empatando em 1 x 1 na disputa pelo Campeonato Italiano.

Mais tarde, Buffon disse: "No momento, eu não tinha consciência de minha posição nem do lance de Muntari. Depois, vi as imagens com a bola passando."

"Mas devo ser franco e dizer que, se tivesse percebido, eu não teria ajudado o juiz."

Marcello Nicchi, presidente da AIA, disse estar "decepcionado com Buffon, capitão da seleção do meu país".

"Ele disse coisas que seria melhor evitar e não é um bom exemplo para os jovens", afirmou ele em uma entrevista de rádio.

"Todos têm o direito de ter uma opinião, mas é preciso ter cautela, já que os jovens seguem os exemplos dos campeões."