Buffon pega pênalti, Juventus empata com a Roma e lidera Italiano

ROMA - A Juventus reassumiu a liderança do Campeonato Italiano nesta segunda-feira ao empatar em 1 a 1 com a Roma no Estádio Olímpico, no clássico que fechou a 15.ª rodada da competição. O resultado acabou sendo excelente para o time de Turim, que viu Buffon defender um pênalti um minuto depois de conseguir empatar o jogo com Chielini, aos 16 do segundo tempo. De Rossi abriu o placar logo no início da partida.

O resultado levou a Juventus aos 30 pontos, empatada com a Udinese. Como as duas equipes ainda não se enfrentaram na competição, o primeiro critério de desempate passa a ser o saldo de gols. E o do time de Turim é melhor: 14 a 11. Em terceiro está o Milan, que só empatou com o Genoa na rodada e foi a 28, à frente da Lazio, que tem a mesma pontuação.

No Estádio Olímpico, o placar foi aberto logo aos 5 minutos, quando Totti cobrou escanteio da direita, De Rossi cabeceou e Vidal errou feio ao tentar cortar em cima da linha e furar o chute. Buffon, que esperava a ajuda do zagueiro, nada pôde fazer.

O empate só chegou no segundo tempo. Estigarribia cruzou e Chielini cabeceou firme para deixar tudo igual. No lance seguinte, Vidal derrubou Lamela na área. Totti foi para cobrança, bateu bem, forte, no canto direito, mas Buffon fez excelente defesa à meia altura.