Buffon quer 'mente fria e coração quente' contra Uruguai Experiente, o goleiro Gianluigi Buffon não se abala com mais uma decisão na carreira, contra o Uruguai, na terça-feira, em Natal. O jogo vai definir o futuro das duas seleções campeãs mundiais nesta Copa do Mundo: os italianos necessitam apenas de um empate com os uruguaios para irem às oitavas de final.