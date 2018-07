Búlgaria anuncia Ivaylo Petev como novo técnico

A Bulgária anunciou nesta quarta-feira seu novo técnico para as Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. Ivaylo Petev assinou contrato por três anos, que começará a valer a partir de 1.º de janeiro, e chega para substituir Lyuboslav Penev, que foi demitido no mês passado depois de três anos no comando.

"Eu tinha outras ofertas sérias, mas treinar a equipe nacional é um desafio enorme, então eu não pensei nem por um segundo. Agradeço ao presidente (da União Búlgara de Futebol, Borislav) Mikhailov e aos membros do Comitê Executivo pela confiança. Começarei a trabalhar com entusiasmo e otimismo e com grande ambição. Sempre trabalhei perseguindo o primeiro lugar e vai ser assim com a equipe nacional", declarou Petev.

O novo treinador começou a carreira no Ludogorets e levou a equipe à fase de grupos da Liga dos Campeões pela primeira vez na história. Desde a temporada 2013/2014, no entanto, estava no Limassol, do Chipre. Agora, terá a responsabilidade de tirar a Bulgária da quarta colocação do Grupo H das Eliminatórias, com apenas quatro pontos em quatro partidas, muito atrás de Croácia e Itália, que têm dez pontos e lideram a chave.

"As chances de classificação para a Eurocopa de 2016 não estão perdidas, vamos persegui-las por todo o caminho. A tarefa mais importante para mim e minha equipe está relacionada com a Bulgária voltar a ter um futebol visualmente agradável, que agrada os fãs e traz vitórias no campo", afirmou Petev.