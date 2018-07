Búlgaro Balakov assume o comando do Kaiserslautern

A diretoria do clube que figura hoje na última colocação da competição nacional confirmou que o ex-capitão da seleção búlgara e ex-meio-campista do Stuttgart assumiu o comando do Kaiserslautern depois de cumprir o seu contrato com o Hajduk Split, da Croácia.

Balakov assinou um acordo para ficar no clube alemão até o final da próxima temporada do futebol europeu. "Eu aceitei a oferta do Kaiserslautern porque acredito que nós podemos nos unir e evitar o rebaixamento", disse o novo comandante, por meio de comunicado oficial distribuído pelo time.

O Kaiserslautern está há 16 partidas sem vitórias e demitiu o técnico Marco Kurz após a derrota por 4 a 1 para o Schalke 04, no último domingo. O time tem apenas 20 pontos em 26 partidas disputadas e está seis atrás do Augsburg, equipe que hoje é a primeira fora da zona do rebaixamento do Campeonato Alemão.

Apesar da situação drástica, o presidente do Kaiserslautern, Stefan Kuntz, disse que Balakov seguirá no comando da equipe mesmo se o clube for rebaixado para a segunda divisão alemã. A estreia do novo comandante acontecerá neste sábado, contra o Freiburg, que está apenas cinco pontos à frente do Kaiserslautern e atualmente encabeça a zona de descenso da tabela.

Hoje com 45 anos de idade, Balakov ajudou a Bulgária a conquistar a inesperada quarta colocação no Mundial de 1994, nos Estados Unidos, onde o seu país surpreendeu ao eliminar a então atual campeã do mundo Alemanha nas quartas de final. Ele jogou 92 partidas ao total pela seleção búlgara, pela qual marcou 16 gols.